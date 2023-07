PSG : Luis Enrique débarque avec un énorme renfort

Thibault Morlain

Le feuilleton aura duré un certain temps, mais c'est désormais acté, Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. L'Espagnol vient ainsi prendre la place de Christophe Galtier et il n'arrive d'ailleurs pas seul dans la capitale. Entouré de son staff technique, Luis Enrique arrive notamment avec de précieuses aides.

Les négociations avec Christophe Galtier ayant pris du temps, l'arrivée de Luis Enrique a tardé, mais elle a fini par être officialisée. L'Espagnol est donc désormais aux commandes au PSG et il n'arrive d'ailleurs pas seul à Paris. En effet, Luis Enrique débarque avec un staff technique, dont il est très proche.

« C'est un préparateur physique très studieux »

Aux côtés de Luis Enrique au PSG, on retrouvera Aitor Unzué, adjoint et analyste, Joaquin Valdes, psychologue, ainsi que Rafel Pol, préparateur physique. Et ce dernier risque de beaucoup apporter au PSG. L'ayant côtoyé au Celta Vigo, Adrian Rubio a expliqué à L'Equipe à propos de Rafel Pol : « C'est un préparateur physique très studieux sur la partie scientifique de son métier. Il s'occupe beaucoup de la partie biologique du joueur mais sa grande qualité est d'y apporter une partie psychologique ».

« L'un des préparateurs les plus préparés à faire son métier »