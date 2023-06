PSG : Luis Enrique arrive, il annonce deux transferts en direct

Alexis Brunet

Luis Enrique va bientôt devenir le prochain entraîneur du PSG. Le club de la capitale attend juste avant cela de finaliser complètement le départ de Christophe Galtier. Mais l'Espagnol travaille déjà sur le mercato. Selon Jérôme Rothen, Paris souhaite finaliser deux coups importants, en adéquation avec le coach de 53 ans.

Christophe Galtier vit une période compliquée. Alors qu'il vient d’être convoqué devant le tribunal correctionnel pour discrimination et harcèlement moral, il va aussi perdre son emploi. Le coach français va quitter le PSG après une seule saison à la tête du club. Il ne partira pas sans rien, puisqu'il négocie encore actuellement ses indemnités de départ, lui qui était sous contrat encore un an.

Luis Enrique débarque à Paris

C'est Luis Enrique qui remplacera Galtier au PSG. L'Espagnol s'est déjà mis d'accord avec Paris, et il attend seulement le départ du Français pour être officiellement nommé. En tout cas, il est déjà au travail, car il planche sur le mercato avec Luis Campos. Il a par exemple validé le transfert de Lucas Hernandez. Le Français aurait d'ailleurs passé sa visite médicale ce vendredi et il devrait s'engager avec le club de la capitale bientôt.

« Ils veulent deux joueurs importants »