C’est fait, le PSG est prêt à annoncer sa prochaine recrue

Axel Cornic

Alors que le PSG s’apprête à accueillir Milan Skriniar, un autre défenseur de très haut niveau est annoncé depuis quelques jours. Il s’agit de Lucas Hernandez, qui à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich a insisté pour retrouver la France et s’engager en faveur du club de la capitale.

La colonie française devrait bientôt s’agrandir au PSG, avec un nouveau membre très connu. Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Lucas Hernandez est lié à celui du club parisien et si le Bayern Munich a tenté de le retenir jusqu’au bout, son arrivée semble être quasiment assurée.

Mercato : Bernardo Silva veut le PSG, le dossier qui sent très bon pour Paris… https://t.co/VZei2KdwY9 pic.twitter.com/wF0JXbZlxf — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Lucas Hernandez arrive au PSG

Plusieurs médias français comme étrangers ont en effet annoncé dès jeudi l’arrivée du Champion du monde 2018 à Paris, pour y passer sa visite médicale. Une étape importante, puisque Lucas Hernandez a connu plusieurs pépins physiques et le dernier est le plus grave, puisqu’il avait été contraint de quitter la Coupe du monde à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou.

Une annonce pour la semaine prochaine ?

Finalement, tout semble bon pour son transfert. D’après les informations de Fabrizio Romano ce vendredi soir, Lucas Hernandez aurait passé ses visites médicales avec succès et il n’y aurait donc plus aucun obstacle à son arrivée. Le PSG souhaiterait l’annoncer officiellement en début de semaine prochaine et devrait donc verser 45M€ au Bayern Munich, plus bonus.