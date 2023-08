PSG : Le Real Madrid veut régler ses comptes avec Mbappé

Thibault Morlain

Après sa mise à l’écart, Kylian Mbappé a été réintégré au PSG et voilà qu’on pourrait désormais le voir rester pour cette saison. Un transfert au Real Madrid pourrait alors n’être que partie remise pour l’international français. Mais voilà qu’au sein du vestiaire merengue, on attendrait l’arrivée de Mbappé de pied ferme. Et l’actuel joueur du PSG risque de recevoir un accueil particulier à Madrid.

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid se casse les dents sur le transfert de Kylian Mbappé. Et alors qu’on pensait que toutes les conditions étaient réunies pour cet été, le joueur du PSG pourrait finalement rester. Forcément, en Espagne, cela commence à agacer et le vestiaire du Real Madrid aurait quelques comptes à régler avec Mbappé.

PSG : Il se lâche en direct sur le feuilleton Mbappé https://t.co/HnwlDsuqQB pic.twitter.com/F4hiWKUfbk — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Mbappé bientôt remis à sa place par le Real Madrid ?

Alors que Kylian Mbappé pourrait donc ne pas débarquer tout de suite au Real Madrid, son arrivée pourrait toutefois être mouvementée. En effet, pour AS , Tomas Roncero a lâché : « Le vestiaire du Real Madrid attend Mbappé pour le remettre à sa place ».

« Si tu viens au Real Madrid, tu dois être humble »