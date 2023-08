PSG : Mbappé de retour, Riolo jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure très importante ces dernières heures. En effet, le PSG a annoncé la réintégration de son attaquant vedette, écarté depuis la reprise de l'entraînement. L'international français va donc rester au PSG et sera à disposition de Luis Enrique pour les prochains matches, et même dès samedi contre Toulouse. Une excellente nouvelle pour Daniel Riolo.

Contre toute attente, le PSG a annoncé dimanche la réintégration de Kylian Mbappé, écarté du groupe depuis la reprise de l'entraînement alors qu'il avait refusé d'activer la clause dans son contrat pour prolonger d'une saison. Le crack de Bondy est donc à disposition de Luis Enrique, pour les prochains matches. Une décision saluée par Daniel Riolo.

PSG : Le feuilleton Mbappé réglé en quelques minutes ? https://t.co/ZxySanDmAp pic.twitter.com/t9tgTCTqIB — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

«J’avais toujours dit que Mbappé serait au PSG cette année»

« La seule chose qui m’étonne, c’est que ça arrive aujourd'hui (dimanche, ndlr). Je m’attendais plutôt à ce que ça arrive dans une dizaine de jours. Quand l’affaire a éclaté le 21 juillet - quand Mbappé a été écarté -, j’avais toujours dit que Mbappé serait au PSG cette année, qu’il n’y aurait pas d’offre. Derrière, il a été dit qu’il serait écarté », explique le journaliste de RMC sur le plateau des Grandes Gueules , avant d'en rajouter une couche. .

«Dans une guerre, il faut parfois être intelligent»