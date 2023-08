Le Qatar a déjà choisi le prochain entraineur du PSG

Axel Cornic

Après le pari manqué avec Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Luis Enrique, fort d’une grande expérience au plus haut niveau au FC Barcelone et en sélection espagnole. Mais il pourrait lui aussi rapidement être débarqué s’il ne réussit pas à mettre en place un projet sérieux cette saison et du côté de Doha on aurait déjà une préférence pour le remplacer.

On a assisté au premier match officiel du PSG version Luis Enrique face au FC Lorient et si la manière a été salué, avec un jeu de possession clairement imposé comma la base pour l’avenir, le résultat se fait encore attendre avec un match nul (0-0). Pas de quoi inquiéter pour le moment, même si l’ancien du FC Barcelone ne semble pas avoir un crédit illimité.

Luis Enrique n’a pas un crédit illimité

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , à Doha on aurait l’intention de surveiller de très près les prochains mois du PSG, avec Luis Enrique qui va devoir réussir à faire prendre la mayonnaise. Cela passera évidemment par la Ligue 1, mais surtout par la Ligue des Champions, une compétition que le technicien espagnol a déjà remporté en 2015 avec le Barça... et qui reste la grande obsession du club parisien.

Roberto Mancini, le favori pour le remplacer