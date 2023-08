Un attaquant signe au PSG et lance un avertissement à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté avec une option d'achat quasiment obligatoire par Benfica, Gonçalo Ramos s'impose que l'avant-centre titulaire du PSG cette saison. L'attaquant portugais succède notamment à l'un de ses illustres compatriotes avec le numéro 9, un certain Pedro Miguel Pauleta. Mais afin de l'égaler, il devra marquer de nombreux buts. Y compris contre l'OM, le grand rival du PSG, contre lequel l'Aigle des Açores avait souvent brillé.

Le PSG a officialisé en début de semaine dernière l'arrivée d'un numéro 9 portugais, à savoir Gonçalo Ramos. Le dernier lusitanien à avoir occupé la pointe de l'attaque parisienne n'est autre que le légendaire Pedro Miguel Pauleta, auteur de 109 buts avec le PSG, record qui a tenu jusqu'à l'arrivée de QSI. Par conséquent, Gonçalo Ramos espère bien imiter son illustre coéquipier.

Ramos annonce la couleur...

« Peux-tu te décrire ? Je suis un attaquant qui veut énormément marquer. J’espère que ça arrivera. Je suis un travailleur, un joueur d’équipe. J’aime participer au jeu mais quand le moment arrive où il faut tueur et marquer, je dois répondre présent. Si mon style est similaire à celui de Pauleta ? Je pense que oui parce qu’il marquait beaucoup de buts et je marque aussi beaucoup de buts, a expliqué le natif du sud du Portugal », confie l'attaquant du PSG au micro du Canal Football Club avant d'annoncer sa volonté de briller dans les Classico.

... et veut imiter Pauleta !