Le successeur de Neymar trouvé, le PSG doit frapper fort

Axel Cornic

Les récents problèmes judiciaires de la Juventus l’ont poussé hors des compétitions européennes cette saison et cela a poussé les dirigeants à vendre plusieurs éléments, avec les grands noms qui semblent d’ailleurs avoir des doutes concernant l’avenir à court terme. Cela serait le cas de Federico Chiesa, qui pourrait bien être l’une des grandes occasions pour la fin de mercato du PSG.

A la vue actuelle de l’effectif et avec la réintégration de la star de l'équipe, on peut penser que le trio offensif du PSG sera formé par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Pourtant, un autre grand nom pourrait venir relancer les débats, puisqu’en Italie on assure que le club parisien garderait un œil sur la situation de Federico Chiesa.

Neymar s’en va, le PSG lui envoie déjà un message https://t.co/cML5aqHoEz pic.twitter.com/9FYpbUg56s — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Une occasion en or pour le PSG

Il faut dire que l’ailier de 25 ans pourrait être une recrue intéressante, même s’il a été victime d’une grave blessure au genou en 2022. La Gazzetta dello Sport a en effet récemment souligné les besoins de la Juventus, qui cette saison ne disputera aucune compétition européenne. Les grands noms de l’équipe sont donc annoncés sur le départ et cela est le cas de Chiesa.

La Juve n’a plus besoin de vendre Chiesa, mais...