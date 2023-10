PSG : Le Real Madrid prêt à trahir Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé est un grand fan du Real Madrid, et ce depuis son plus jeune âge. Sous contrat avec le PSG, l'international français n'a eu de cesse de repousser son arrivée au sein de la capitale espagnole, et cela pourrait lui coûter cher. En effet, la formation merengue semble moins emballée à l'idée de le recruter en raison de l'éclosion de Jude Bellingham.

Depuis des années, le Real Madrid tente de recruter Kylian Mbappé. Mais le joueur a toujours refusé de rejoindre le club espagnol, prolongeant sans cesse son contrat avec le PSG. Mais cela ne veut pas dire que l'international français ne rejoindra jamais la formation espagnole. Les deux parties sont amenées à travailler ensemble. Quand ? Peut-être à la fin de la saison, étant donné que le contrat de Mbappé arrive à expiration.

PSG : Un scénario inattendu prend forme pour Mbappé https://t.co/MIXq6p57fr pic.twitter.com/C4mXDV2Lf8 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« Il n’y a plus cette urgence autour de Kylian Mbappé »

Mais selon Pablo Polo, il n'est pas impossible que le Real Madrid se mette en retrait dans ce dossier. « La stratégie du Real Madrid ? A partir du moment où Bellingham a montré ces performances incroyables et que Vinicius est le joueur le plus important physiquement, malgré sa blessure, il n’y a plus cette urgence autour de Kylian Mbappé » a lâché le journaliste de Marca .

Kylian Mbappé n'a pas encore tranché