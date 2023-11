PSG : Le Real Madrid prêt à oublier Kylian Mbappé ?

Axel Cornic

Le prochain mercato estival semble être un sujet crucial au Real Madrid, puisqu’il pourrait marquer le début d’un tout nouveau cycle. Et il pourrait bien passer par Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin... à moins qu’une autre star ne vienne détourner l’attention madrilène !

Va-t-on enfin voir Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine ? Sa situation contractuelle rend ce scénario possible, même si le PSG nous a montré en 2022 qu’il ne faut jamais écarter une surprise. Mais il n’est pas certain que le Français soit vraiment ce dont a besoin le club madrilène.

Le Real Madrid doit recruter un 9

Car cet été, le Real Madrid n’a pas remplacé Karim Benzema, qui a rejoint la Saudi Pro League et le club d’Al Ittihad. En tout cas ce n’est pas Joselu qui fera oublier le numéro 9 et il semble donc naturel que la priorité soit sur ce poste et non sur un profil comme celui de Mbappé.

Haaland plutôt que Mbappé ?

Et quand on parle de numéro 9, on pense évidemment à Erling Haaland, qui est avec Kylian Mbappé l’autre grand objectif du Real Madrid. Le Norvégien pourrait bien doubler sur le fil le Français, qui traine d’ailleurs cette prolongation au PSG de 2022 qui a été prise comme un véritable affront en Espagne.