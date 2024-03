PSG : Le Qatar lâche un aveu sur Mbappé en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré 21 buts en championnat depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne fait pas l'unanimité au sein même de son club. La direction du PSG serait déçue de son rendement et en attendrait plus, surtout en Ligue des champions. Son départ en fin de saison ne devrait donc pas être vécue comme un drame au sein de la formation de la capitale.

Kylian Mbappé tout-puissant. Au fil des années, le joueur français a grignoté du pouvoir, jusqu'à devenir intouchable. Ça c'était avant qu'il annonce son départ du PSG en fin de saison. Depuis, les langues se délient et certains en interne n'hésitent pas à s'en prendre à Mbappé, mais aussi à son entourage.

PSG : Luis Enrique fait un pari osé avec Mbappé https://t.co/9p161UPmvI pic.twitter.com/jp23oh5Cr3 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« On n’en peut plus »

« Les Mbappé, on n’en peut plus » clame-t-on au sein du PSG selon les informations du journaliste Romain Molina. Sur Youtube, il a annoncé que Mbappé cristallise toutes les tensions au sein du PSG. « Même en U19, ils n’en peuvent plus » a confirmé Molina.

La direction du PSG est déçue

Sur le terrain, Mbappé ne fait pas non plus l'unanimité. Ses dernières sorties seraient jugées décevantes par le Qatar, qui souhaite plus d'investissement de la part de l'international français. Reste à savoir si Luis Enrique lui offrira la chance de se racheter dans les prochaines semaines.