PSG : Le nouveau Mbappé cartonne !

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le Paris Saint-Germain dit trouver son remplaçant et alors que tout le monde voyait une star mondiale débarquer, c’est plutôt la solution interne qui a été privilégiée. Et ça marche plutôt pas mal pour l’instant, avec Bradley Barcola qui réalise un début de saison tonitruant.

Le nouveau PSG est là ! Sans le meilleur buteur de son histoire parti au Real Madrid, le club de la Capitale a dû trouver une solution pour se lancer dans un tout nouveau projet. Et cette solution s’appelle Bradley Barcola, arrivé il y a un an et déjà nouveau patron du côté gauche de l’attaque parisienne en l'absence de Kylian Mbappé.

« Les bois de Bambi sont bien »

L’ancien prodige de l’OL totalise en effet quatre buts en trois rencontres de Ligue 1, dont un doublé contre Montpellier (6-0) et un autre but ce dimanche, face au LOSC. Un bilan très positif qui pousse à l’admiration même ses plus grands détracteurs. « Il a pris un ascendant dans le rôle du buteur. Les bois de Bambi sont bien » a déclaré sur RMC Sport Daniel Riolo, faisant référence au surnom dont il avait ironiquement affublé Barcola

« Je trouve qu’il a beaucoup progressé en finition, dans le choix de ses gestes »

« Il a mis un but, certes il profite du boulevard laissé par les Lillois et une erreur, mais la transition est quand même bonne. Je trouve qu’il a beaucoup progressé en finition, dans le choix de ses gestes » a assuré Riolo, lors de l’After Foot de ce dimanche soir. « La confiance ça aide et il est en pleine confiance. Il a fait un bon match, à l’image des Parisiens, mais ce n’était pas un excellent match ». Reste à voir si Bradley Barcola saura maintenir cet état de forme, surtout avec la Ligue des Champions et l’enchainement des rencontres qui vont arriver.