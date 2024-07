PSG : La raison qui bloque un transfert à 70M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le PSG déboursait 60M€ pour boucler le transfert de Manuel Ugarte en provenance du Sporting Portugal. Un an plus tard, l'Uruguayen pourrait déjà faire ses valises. Pas forcément dans les plans de Luis Enrique en fin de saison, Ugarte pourrait rejoindre Manchester United. Un transfert encore loin d'être fait...

Un an et puis s'en va ? Après seulement une saison passée sous le maillot du PSG, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le PSG. Après des débuts en trombe, l'Uruguayen a ensuite disparu de la circulation, Luis Enrique ne semblant plus compter sur lui. Pour Ugarte, l'avenir pourrait donc s'écrire loin du PSG. Plus précisément à Manchester United ?

Ugarte à Manchester United ?

Tandis que le PSG penserait à Jadon Sancho et Bruno Fernandes, Manchester United ciblerait Xavi Simons et Manuel Ugarte. L'Uruguayen pourrait donc tenter de se relancer sous le maillot des Red Devils, mais le club de la capitale ne le bradera pas pour autant. Récemment, il était expliqué qu'il faudrait compter 70M€ pour Ugarte.

Trop d'écart entre les deux clubs

Ce lundi, Sky Sports a donné des nouvelles d'une potentielle arrivée de Manuel Ugarte à Manchester United. Alors que les discussions seraient toujours en cours entre les différentes parties, le média britannique fait savoir qu'il y aurait un trop grand écart de valorisation entre les deux clubs à propos d'Ugarte. De quoi retarder un possible transfert...