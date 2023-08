PSG : La guerre est lancée, il prédit le pire pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait perdre gros cet été. En refusant de prolonger son contrat avec le club parisien, le joueur de 24 ans s'est placé dans une situation inconfortable. L'international français s'est attiré les foudres de ses dirigeants, mais aussi de certains supporters. Alors que son transfert reste d'actualité, Mbappé pourrait le payer cher.

Kylian Mbappé pourrait ne pas sortir indemne de sa guerre avec le PSG. L'opinion publique pourrait se retourner contre lui. Au moment de sa prolongation en mai 2022, le joueur français avait répété qu'il n'avait pas l'intention de partir libre du PSG. Or, la direction parisienne soupçonne le joueur d'avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert libre en 2024. Pour Vincent Chaudel, la décision du PSG de vouloir le vendre cet été est totalement compréhensible.

Mercato : Le PSG prend une incroyable décision avec Mbappé https://t.co/9Mh9xWCEsf pic.twitter.com/c1iz1OgWkc — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« Celui qui a le plus à perdre est Kylian Mbappé »

« Celui qui a le plus à perdre en termes d’image est Kylian Mbappé. Jusqu’à maintenant, en France, il était le gendre idéal. Cet épisode peut lui faire du mal. On sait que, et ce n’est pas nouveau, le PSG a une image nationale contrastée et clivante. Le club parisien incarne les pro et anti-PSG, mais regroupe aussi les anti-Qatar… Ce feuilleton renforce les anti dans leurs convictions, mais aussi les pro-PSG, car une notion domine: le club souhaite enfin être plus fort que ses joueurs » a confié le fondateur de l’Observatoire du sport business. Selon lui, Mbappé est le principal fautif dans cette affaire.

« C’est lui qui a déclenché les hostilités »