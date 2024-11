PSG : «Incroyable», la prochaine signature est validée en coulisse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Luis Enrique aurait d'ores et déjà signé sa prolongation jusqu'en 2027, bien que rien ne soit officiel pour le moment. Un choix fort qui prouve que le club de la capitale compte sur son coach pour le futur, et qui semble d'ailleurs d'ores et déjà faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien.

Moins d'un an et demi après son arrivée au PSG, Luis Enrique a déjà conquis tout le monde en interne, au point d'avoir convaincu le club de la capitale de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. En effet, bien que rien ne soit officiel, plusieurs médias ont d'ores et déjà assuré que le technicien espagnol avait paraphé un nouveau bail jusqu'en 2027. Et au sein du club, cette décision semble faire l'unanimité.

«Il possède une rigueur incroyable»

Dans les colonnes Parisien, un intime du vestiaire s'est effectivement prononcé sur les qualités de Luis Enrique et ne manque pas de l'encenser : « Il se préoccupe de tous les petits détails et pas seulement sur le jeu. Il possède une rigueur incroyable. Il a placé le niveau d’exigence très haut sur la santé, les charges de travail, la récupération, un aspect qu’il valorise énormément. Tout est important à ses yeux ».

«Les joueurs aiment ça»

Un avis d'ailleurs partagé Jordi Masip, entraîné par Luis Enrique avec le Barça B (2008-2011) et l’équipe pro (2014-2017). « C’est un entraîneur très transparent. Il te dit toujours ce qu’il pense, toujours en face, il ne te la fera jamais à l’envers. Les joueurs aiment ça. On n’aime pas se sentir floué. Avec lui, ça n’arrive pas. C’est l’un des plus originaux dans sa manière de travailler », lâche-t-il dans Le Parisien. Autrement dit, Luis Enrique continue de faire l'unanimité au PSG, mais également auprès de ses anciens joueurs.