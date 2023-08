PSG : Il vend la mèche pour le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG qui est toujours en quête de sang neuf en attaque, Bradley Barcola fait partie des priorités à l’étude au sein du club de la capitale. D’ailleurs, Laurent Blanc semble avoir une position fataliste quant à possible départ de son jeune crack, qui dispose de nombreux prétendants sur le marché.

L’OL est en train de perdre gros en cette période de mercato estival. Castello Lukeba vient d’officialiser son transfert du côté du RB Leipzig, et un autre crack issu de l’académie pourrait suite dans les jours à venir : Bradley Barcola. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a déjà formulé plusieurs offres pour le jeune attaquant et semble bien décidé à le recruter.

« On peut être attaqués, on le sait »

Interrogé en conférence de presse vendredi, Laurent Blanc a confirmé la possibilité d’un départ de Barcola d‘ici la fin du mercato : « Je pense qu'on peut être attaqués, mais on le sait depuis l'année dernière. Après il faut savoir la position que l'on doit tenir, que l'on peut tenir. Il y a des différences importantes, je l'admets, c'est pour ça que j'attends le 1er septembre, pour connaître mon effectif complet », a expliqué l’entraîneur de l’OL, qui semble donc plutôt fataliste.

Lacazette plus serein