PSG : Il annonce une révolution en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première de Luis Enrique sur le banc du PSG n'a laissé personne indifférent. Certes les Parisiens ne se sont pas imposés contre Lorient, mais la prestation des coéquipiers de Manuel Ugarte démontre que l'entraîneur espagnol a déjà posé sa patte sur son effectif. Et selon Kevin Diaz, c'est signe du début de la révolution annoncée par la direction du PSG.

Bien que le PSG ait été tenu en échec contre Lorient au Parc des Princes (0-0) pour son premier match officiel de la saison, Luis Enrique semble avoir déjà posé sa patte sur son nouvel effectif comme en témoigne la prestation parisienne. Sans grande star au coup d'envoi, le PSG a semblé plus compact avec le ballon et plus actif à la perte de balle comme le souligne Kevin Diaz.

«Les couteaux et les fusils à la main»… Le PSG et Mbappé étaient prêts pour la guerre https://t.co/Jnlg2pbjhn pic.twitter.com/790jNlEUFy — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

«J'ai vu une équipe dans laquelle 11 joueurs s'articulaient de façon cohérente»

« J'ai vu une équipe dans laquelle 11 joueurs s'articulaient de façon cohérente. Sans le ballon c'était un 4-3-3, mais avec le ballon c'était un 3-2-5 à l'espagnol, à la Pep Guardiola, un peu aussi comme fait Mikel Arteta à Arsenal (...) J'ai bien aimé, il y avait des redoublements de passes, tout le monde court avec le ballon, tout le monde court sans le ballon. Et même si on a vu aussi ce que va être l'été et peut-être la saison du PSG si Mbappé ne jouait pas, il leur manquera le joueur qui va faire la différence, comme il le manque à l'Espagne depuis quelques années, mais on a vu une équipe. Ils vont gagner des matches et surtout ils ont joué collectivement », confie le consultant RMC au micro de l' After Foot , avant d'y voir une révolution pour le PSG.

«On voit enfin peut-être la révolution en marche»