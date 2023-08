PSG : Après Mbappé et Neymar, une nouvelle star en danger ?

Axel Cornic

Luis Enrique a disputé son premier match officiel ce samedi face au FC Lorient et si le résultat n’est pas satisfaisant (0-0), plusieurs signaux forts ont été envoyés. C'est notamment le cas avec Neymar, Marco Verratti et Kylian Mbappé, qui n’étaient pas présent dans le groupe parisien et sont clairement poussés vers la sortie.

Cette deuxième partie de mercato s’annonce très agitée pour le PSG, qui doit encore régler des dossiers brulants. C'est le cas avec les deux grandes stars du club que sont Neymar et Kylian Mbappé, dont l’avenir reste incertain.

Un PSG sans Verratti, Neymar et Mbappé

Comme Marco Verratti, dont le départ semble être souhaité en interne, les deux anciens membres de la MNM n’ont pas été convoqués par Luis Enrique pour la première journée de Ligue 1. Ce n’est toutefois pas le seul choix fort du nouveau coach parisien, puisque la présence de Marquinhos sur le banc et la titularisation ainsi que le capitanat de Danilo Pereira ne sont pas passés inaperçus.

« Je suis le coach, c'est moi qui décide »

Officiellement, le technicien espagnol a justifié ce choix surprenant par un problème physique rencontré par l’international brésilien. « Je suis le coach, c'est moi qui décide. Marquinhos a eu des problèmes physiques cette semaine » a déclaré Luis Enrique, au terme de cette première rencontre du PSG. « Danilo a fait un très bon match. Il est un joueur très complet et capable de changer de position d’un match à l'autre ».

Marquinhos le prochain ?