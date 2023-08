PSG : Le transfert d’un attaquant prend forme

Axel Cornic

Recruté il y a tout juste un an, Hugo Ekitike n’a jamais convaincu au Paris Saint-Germain et avec les différentes arrivées en attaque, son départ semble être devenu inévitable. Francfort ou encore le RC Lens ont été évoqués pour l’attaquant de 21 ans, qui pourrait toutefois poursuivre sa carrière du côté de la Serie A.

Il y a embouteillage dans le secteur offensif du PSG, qui a récemment recruté Gonçalo Ramos ou encore Ousmane Dembélé, après avoir déjà bouclé les arrivées de Marco Asensio ou encore Lee Kang-in. Certains sont donc poussés vers la sortie, avec notamment un Neymar annoncé proche d’un départ vers l’Arabie Saoudite.

Neymar : Le PSG dit oui, son transfert prend forme https://t.co/mIHhSRyhD5 pic.twitter.com/0zbqZqrkLI — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Ekitike au PSG, c’est déjà fini

Hugo Ekitike n’est pas en reste, puisqu’il a très peu joué la saison dernière et ne semble pas du tout rentrer dans les plans de Luis Enrique. L’ancien du Stade de Reims a notamment été lié à un échange avec Randal Kolo Muani à Francfort, alors que plus récemment c’est le RC Lens qui a été évoqué comme une destination possible.

Direction l’Atalanta ?