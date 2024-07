PSG : Grosse boulette de Luis Enrique sur le mercato ?

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG n’a pour le moment pas recruté beaucoup de joueurs puisque seul Matvey Safonov est arrivé au club. Ces absences de recrues pourraient en partie être du fait de Luis Enrique. L’entraîneur parisien aime parler aux joueurs convoités mais ne leur promet jamais de temps de jeu. Ce qui bloque certaines arrivées.

Le PSG est en train de réaliser un mercato plutôt calme pour le moment. Plusieurs joueurs pourraient malgré tout rapidement arriver, comme Joao Neves et Désiré Doué. Mais certains joueurs qui étaient liés au club de la capitale ne sont pas arrivés.

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce transfert à 70M€ https://t.co/Pr5x6gfhGN pic.twitter.com/dixURuQeaE — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Luis Enrique très actif sur le mercato

Selon L’Equipe, le mercato parisien est très animé en coulisses. Luis Campos a engagé plusieurs discussions avec des joueurs et Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, est aussi très présent. Il discuterait souvent avec les joueurs ciblés mais use d’une stratégie étonnante.

Luis Enrique ne promet jamais de temps de jeu

L’Equipe révèle que Luis Enrique, dans ses discussions avec les joueurs ciblés par le PSG, ne leur promet jamais de temps de jeu. Une façon pour lui de ne pas se mettre en difficulté avec cette promesse en cas de problème au cours de la saison. Il leur évoque la concurrence féroce à Paris et l'obligation de tout donner à l'entraînement pour gagner sa place. Mais certains joueurs, comme Joshua Kimmich, pourraient être refroidis par cette façon de procéder. Surtout qu'il serait déjà arrivé qu'un joueur, en hésitation entre le PSG et un autre club choisissent le rival parisien à cause de cette façon de procéder de la part de Luis Enrique.