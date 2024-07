PSG : Grande nouvelle annoncée pour le mercato ? 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui cherche à attirer du sang neuf au milieu de terrain cet été, Joshua Kimmich arrive à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich. Et son nouvel entraîneur, Vincent Kompany, n’exclut pas un départ de l’international allemand d’ici la fin du mercato.

Après le recrutement du gardien russe Matvey Safonov pour 20M€, quels seront les prochains renfort du PSG en cette période de mercato estival ? Le club de la capitale cherche à différents postes, et au notamment au milieu de terrain où le nom de Joshua Kimmich (29 ans) est évoqué avec insistance, d’autant que l’international allemand n’a plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich. Et Vincent Kompany, son nouvel entraîneur, a peut-être annoncé une bonne nouvelle au PSG lors de sa conférence de presse de présentation.

Kompany n’exclut rien pour Kimmich

Interrogé sur le cas Kimmich, le technicien belge n’exclut aucun scénario : « Vendre des joueurs n’est pas mon travail. Je suis ici pour l’équipe. Chaque joueur de l’équipe a beaucoup de talent. Ce sont des joueurs (Kimmich, Goretzka, Gnabry) qui ont réussi dans le passé. Maintenant qu’il s’agit de l’avenir, je ne veux pas parler de chaque joueur individuellement. Ce n’est pas mon intention. Je veux travailler avec les gars. J’ai l’impression que tout le monde a faim », indique Kompany.

Un discours évasif

« Je ne vais pas entrer dans les détails de chaque joueur, sinon nous parlerions toute la soirée. Je comprends la question sur Kimmich, vraiment. Mais nous pourrions citer tous les noms. Harry Kane, Musiala, ce que je pense de Goretzka. Nous pourrions continuer ainsi toute la soirée. Mais ce n’est pas mon intention. J’ai joué à ce niveau et je sais que personne ne m’a jamais dit que je serais un titulaire indiscutable, même si j’étais capitaine. Ces joueurs ont l’habitude de répondre aux exigences les plus élevées. Nous avons besoin de tout le monde », s’est contenté de répondre l’entraîneur du Bayern, n’excluant donc pas une vente de Joshua Kimmich. Une grande nouvelle pour le mercato du PSG ?