PSG - Départ de Mbappé : Un gros achat est décidé !

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble désormais inéluctable après sa décision de quitter le PSG au terme de son contrat. L’international français préparerait son déménagement dans la capitale espagnole et aurait déjà une idée de son futur lieu d’habitation. Un ancien joueur du club parisien serait même impliqué.

Après ses échecs des dernières années, le Real Madrid touche au but avec Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le PSG au terme de son contrat, annonce faite au président Nasser Al-Khelaïfi et aux autres joueurs de Luis Enrique. De quoi permettre au club de la capitale de se pencher dès maintenant sur la succession de son numéro 7, et à Kylian Mbappé de préparer sa future arrivée en Espagne. Le lieu de sa nouvelle habitation serait d’ailleurs connu.

Mbappé - PSG : Un dîner pour tout changer à l’Élysée ? https://t.co/dRcCXgXDY3 pic.twitter.com/46TAoo2VM3 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Mbappé lui parlerait d'acheter la grande »

Il y a quelques jours, le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda dévoilait le rôle de Sergio Ramos dans les recherches de Kylian Mbappé pour sa future demeure, le défenseur espagnol ayant fait une grande partie de sa carrière à Madrid. Depuis, les discussions avanceraient entre les deux hommes. « Mbappé s'est d'abord intéressé à la maison qu'il vendait et maintenant il lui parlerait d'acheter la grande, celle qu'occupe la famille de Ramos , a-t-il révélé lundi soir sur le plateau d’ El Chiringuito. Ramos a un autre terrain sur lequel ils construiraient une autre maison s'ils vendaient celle-ci à Mbappé. Il s'agirait d'une maison qui coûterait environ 25 millions d'euros . »

Mbappé veut « l’endroit le plus sûr de Madrid »