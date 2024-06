PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 60M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG pourrait se séparer de Manuel Ugarte cet été. Recruté il y a à peine un an contre 60M€, l’international Uruguayen serait dans le viseur de plusieurs clubs dont l’Atlético de Madrid. Si récemment, ESPN annonçait que Diego Simeone avait même contacté le joueur de 23 ans, il n’en serait rien. Explications.

Le mercato estival du PSG s’annonce très animé. Car si de nombreuses recrues sont attendues dans la capitale, le club parisien pourrait également connaître certains départs de taille. En effet, Paris est désormais méticuleux au niveau du dégraissage de son effectif, et pourrait ainsi envisager une belle vente par l’intermédiaire de Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte vers un départ cet été ?

En effet, s’il n’a pas été poussé vers la sortie, l’Uruguayen pourrait étudier ses options à l’issue de la Copa América. Plusieurs sources indiquent que le PSG souhaiterait récupérer son investissement de l’été dernier (60M€) en cas de vente du milieu défensif de 23 ans. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour Manuel Ugarte, comme Manchester United, ou encore l’Atlético de Madrid. D’après ESPN Uruguay , le coach des Colchoneros , Diego Simeone, aurait même contacté Ugarte afin de prendre la température au niveau d’une potentielle arrivée dans la capitale espagnole.

L’Atlético de Madrid surveille simplement Ugarte