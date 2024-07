PSG : Aprés Mbappé, une autre star va partir ?

De retour au PSG cet été après un prêt très convaincant au RB Leipzig, Xavi Simons envisagerait de quitter le Parc des Princes. Comme Kylian Mbappé, le jeune attaquant néerlandais n’envisagerait plus forcément son avenir au PSG, et la direction de Leipzig serait même très confiante quant à la possibilité de le faire revenir cet été.

De quoi sera fait l’avenir de Xavi Simons (21 ans), sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG ? Le jeune crack néerlandais sort d’une saison réussie en prêt avec le RB Leipzig (10 buts, 15 passes décisives), mais son avenir ne devrait pas pour autant passer par le Parc des Princes puisque Simons envisagerait de quitter le PSG.

🚨⚪️🔴 Understand RB Leipzig are now confident to get green light for Xavi Simons.



Transfer battle with Bayern still ongoing but Leipzig CEO Mintzlaff, pushing in talks to bring Xavi back.



PSG have no plans to sell Xavi, open to loan move… and RB Leipzig hope to get it done. pic.twitter.com/6MsHLD4igs