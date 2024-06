Proches du PSG, il vont dicter le mercato de l’OM

Arnaud De Kanel

Le PSG réalise des mercatos à l'accent portugais depuis plusieurs années. Avec la prise de pouvoir de Luis Campos, Jorge Mendes s'est rapproché du club de la capitale. Antero Henrique a de son côté pris ses distances mais il n'est jamais très loin. Et ces deux hommes pourraient d'ailleurs dicter le mercato de l'OM.

En confiant les clés du sportif à Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a fait entrer Jorge Mendes au sein du PSG. Le super agent portugais est à l'origine de nombreux deals comme ceux de Vitinha, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Ramos. L'empire qu'il a bâti est énorme, tout comme son répertoire. Il devrait avoir un rôle à jouer dans certains transferts du PSG encore cet été, mais également dans le dossier prioritaire de l'OM, au même titre qu'un certain Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du club de la capitale.



Mendes et Henrique agissent dans le dossier Conceiçao

Priorité de l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Sergio Conceiçao est représenté par Jorge Mendes. Le club phocéen devra forcément noégocier avec le super agent portugais une fois que l'ancien manager du FC Nantes aura quitté le FC Porto. D'ailleurs, sa sortie pourrait être facilitée par Antero Henrique. Selon Julien Froment, l'ancien DS du PSG serait en effet à l'œuvre pour résilier le contrat de Conceiçao. Mais ce n'est pas tout.

Henrique présent dans deux autres transferts ?