Pistonné pour entraîner l’OM ? Il met les choses au point

Après plusieurs jours de recherches, l’OM a donc trouvé son nouvel entraîneur. Et c’est Marcelino qui aura la mission de succéder à Igor Tudor sur la Canebière. L’Espagnol prend actuellement ses marques à Marseille, où il collabore notamment avec Pablo Longoria. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs très bien, ayant travaillé ensemble. Marcelino étant proche de Longoria, ça a soulevé des questions sur son arrivée à l’OM, mais l’entraîneur espagnol a tenu à mettre les choses au point.

A l’OM, Marcelino va retrouver quelques visages connus. L’Espagnol va ainsi travailler à nouveau avec Geoffrey Kondogbia, son ancien joueur à Valence. C’est également au sein du club Che que Marcelino s’est lié d’une grande amitié avec Pablo Longoria, le président olympien. Les deux hommes sont aujourd’hui très proches. Mais cette connexion aurait-elle pesé dans la balance et permis à Marcelino d’obtenir le poste à l’OM ?

Présenté à la presse ce mardi, Marcelino a tenu à mettre les choses au point à propos de sa relation avec Pablo Longoria. Le nouvel entraîneur de l’OM a alors assuré : « Je connais Pablo, qui est 20 ans plus jeune que moi, depuis 20 ans. Je le considère comme mon ami. Mais ce n’est pas l’amitié qui nous a réunis dans le cadre professionnel. Si aujourd’hui j’ai la chance d’être ici comme entraîneur de l’OM, c’est grâce à mon travail et à celui de mon staff. C’est plus de 20 ans au niveau professionnel à atteindre des objectifs ou même à les dépasser dans la majorité des cas ».

