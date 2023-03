Panique au Real Madrid, Benzema envisage de tout plaquer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que sa prolongation n’a toujours pas été officialisée par le Real Madrid, Karim Benzema n’est pas certain de rester dans la capitale espagnole, l’Arabie saoudite lui faisant les yeux doux en vue de la saison prochaine. Si sa volonté première est toujours de poursuivre sa carrière chez les Merengue, ses pépins physiques à répétition pourraient relancer son avenir.

Sa prolongation semblait actée après l’obtention de son Ballon d’Or en octobre dernier, l’attaquant sortant d’une année exceptionnelle avec le Real Madrid, mais depuis, Karim Benzema n’a toujours pas officiellement apposé sa signature sur un nouveau bail avec la formation merengue. Une situation qui interroge, alors que l’attaquant de 35 ans est libre en fin de saison, et suscite les convoitises de plusieurs formations saoudiennes.

Benzema veut rester, mais…

Karim Benzema a pourtant toujours affiché le souhait de vouloir poursuivre sa carrière au Real Madrid, et ce alors que l’OL rêve également d’un retour de l’enfant prodigue au bercail. Une position qui n’a pas bougé selon OK Diario , expliquant que l’attaquant est plus proche d’une prolongation que d’un départ. Cependant, Karim Benzema n’aurait pas pour autant tiré un trait sur un changement de club durant l’intersaison.

Son état physique pourrait le pousser à partir