OM : Une star sur le départ, c’est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé cette saison, Dimitri Payet réalise cependant une fin d’exercice intéressante prouvant qu’il a toujours sa place à l’OM malgré les choix d’Igor Tudor cette saison. C’est la raison pour laquelle Eric Di Meco espère que le numéro 10 marseillais ne partira pas cet été alors que son contrat s’achève en juin 2024.

En fin de contrat en juin 2024, Dimitri Payet a réussi à inverser la tendance en cette fin de saison. Titulaire contre Angers, après deux entrées en jeu convaincantes, le numéro 10 de l'OM a marqué et pourrait conserver sa place dans le onze de départ d'Igor Tudor jusqu'à la fin de la saison. Eric Di Meco espère même qu'il honorera sa dernière année de contrat.

L’OM tremble pour sa star, une excellente nouvelle tombe https://t.co/J1REmXuTJv pic.twitter.com/fDysarJut6 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

«Je me demande pourquoi pas finir la saison qu’il lui reste dans le contrat»

« On va toujours minimiser le fait que ce soit simplement Angers en face mais il n’empêche qu’il a montré un état d’esprit au dessus de tout soupçon alors qu’il a vécu une saison difficile. Ne pas sortir des clous après avoir vécu cette saison… On ne l’a jamais vu alors qu’il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire. Quand on voit ce qu’il fait à Angers, je me demande pourquoi pas finir la saison qu’il lui reste dans le contrat. Moi ça m’embêterait qu’il parte vu le nombre d’années qu’il a vécu et que ce soit ça son dernier match, a déclaré l’ancien défenseur. Il faut se mettre à sa place quelques minutes. Il a 36 ans, si Tudor reste, il aura le même traitement. La préparation d’un Tudor avec ses méthodes, ça doit être difficile. En fin de carrière, ça peut être embêtant de souffrir en sachant qu’il n’aura pas beaucoup de temps de jeu », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC . Un avis partagé par Jérôme Rothen.

«Il y a eu un petit délit de sale gueule»