Mercato : Il décide de rejoindre le PSG et se fait détruire en direct

Après deux échecs en un an, Luis Campos a réussi à rafler la mise avec Milan Skriniar, qui va rejoindre le Paris Saint-Germain cet été au terme de son contrat avec l’Inter. Un très bon coup, même si le Slovaque est actuellement blessé au dos, mais qui ne manque pas de faire parler en Italie.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A ces dernières années, Milan Skriniar va découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. En fin de contrat, il a décidé de rejoindre le PSG, mais la fin de son aventure à l’Inter ne se passe pas pour le mieux.

Skriniar n’a plus joué depuis trois mois

On ne l’a en effet plus vu sur un terrain de football depuis le 14 février dernier et une petite dizaine de minutes joués face au FC Porto en huitième de finale retour de Ligue des Champions (0-0). Aux prises avec des gros problèmes au dos, il a finalement dû se faire opérer et ne reviendra qu’en juillet, ce qui ne semble pas rassurer son futur club du PSG.

« Au PSG il sera une marionnette parmi les marionnettes, alors qu’ici à Milan c’était une idole »