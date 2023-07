OM : Une catastrophe annoncée en direct

Thibault Morlain

Officiellement, Alexis Sanchez n’est aujourd’hui plus un joueur de l’OM. Le club phocéen garde toutefois espoir de revoir le Chilien pour la saison qui arrive et ainsi lui offrir un nouveau contrat. Mais c’est loin d’être simple et de plus en plus, il est question que Sanchez ne reparte pas pour une deuxième saison avec l’OM. Une catastrophe à propos de laquelle Marseille a été prévenu.

Auteur d’une énorme saison avec l’OM, Alexis Sanchez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En effet, l’été dernier, le Chilien avait paraphé un contrat d’un an avec le club phocéen. Cet engagement est donc arrivé à son terme et l’ancien joueur de l’Inter Milan est aujourd’hui officiellement libre. Quid alors de l’avenir d’Alexis Sanchez ? A l’OM, cela fait plusieurs semaines qu’on travaille pour faire signer un nouveau contrat à l’attaquant de 34 ans. « Maintenant on a discuté, on a attendu le nouveau coach, on va voir dans les prochains jours. C’est vrai qu’il a des offres importantes mais on doit discuter avec le nouvel entraîneur, lui avec son entourage. Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il va continuer parce que je ne sais pas », a notamment dernièrement annoncé Javier Ribalta, directeur du football à l’OM, à propos du Chilien.

« Il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis »

Mais voilà que plus les jours passent, plus Alexis Sanchez semble s’éloigner de l’OM. Une catastrophe à laquelle le club phocéen doit se préparer comme l’a expliqué Jonathan MacHardy. Au micro de L’After Foot , il a confié concernant le dossier Sanchez : « Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables ».

« Il y aura un début de feu au lac »