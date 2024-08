OM : Un échec à 800 000€ au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Promis à un très bel avenir, Rayane Messi ne va pas s'éterniser du côté de Dijon. En effet, le prodige bourguignon est actuellement en instance de départ et c'est du côté de Strasbourg qu'il devrait poser ses valises. Un échec donc pour l'OM, qui était sur le coup pour Messi. Une offre était même partie de la part du club phocéen.

Alors qu'on connait bien évidemment Lionel Messi, on devrait prochainement retrouver en Ligue 1 un certain Rayane Messi. Après avoir fait parler son talent du côté de Dijon, le jeune attaquant de 17 ans est attendu à Strasbourg. Mohamed Toubache-Ter l'a confirmé ces dernières heures : un accord total aurait été trouvé entre Dijon et le RCSA pour le transfert de Messi.

Messi attendu à Strasbourg

D'ici peu, Rayane Messi devrait donc devenir un joueur de Strasbourg. Le futur ex-Dijonnais devrait alors parapher un contrat de 3 ans. En ce qui concerne le montant de cette opération, Mohamed Toubache-Ter parle d'un montant de 1M€ + 10% d'une future plus-value.

L'OM avait proposé 800 000€

Direction donc Strasbourg pour Rayane Messi, lui qui avait également été annoncé dans le viseur de l'OM pour ce mercato estival. Intéressé par le futur ex-crack de Dijon, le club phocéen serait même passé à l'action. En effet, Mohamed Toubache-Ter assure que l'OM aurait proposé 800 000€ + 15% de la plus-value.