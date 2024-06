OM : Transfert à 3,5M€, un accord est trouvé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’arrivé de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais étant imminente, l’OM s’apprête à dégraisser son effectif. Après le départ acté de Vitinha pour le Genoa, Samuel Gigot pourrait être le prochain sur la liste. Ce lundi, un accord pour le transfert de l’expérimenté défenseur central a été trouvé à hauteur de 3,5M€ avec Trabzonspor.

Le mercato de l’OM s’annonce très animé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Le club phocéen a récemment vendu le décevant Vitinha au Genoa contre un montant de 24M€, et pourrait prochainement boucler d’autres départs. En effet, si Iliman Ndiaye est annoncé en partance, Samuel Gigot pourrait également quitter Marseille dans les prochains jours.

Mercato : C'est officiel, l'OM boucle un premier transfert ! https://t.co/i5bmt7wMuh pic.twitter.com/Q6nuUwwXEW — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Accord OM - Trabzonspor pour Samuel Gigot

Le défenseur central de 30 ans, après deux saisons à l’OM, se trouve plus que jamais sur le départ. Des clubs se seraient déjà manifestés pour l’arrivée de Samuel Gigot, et en particulier Trabzonspor. C’est en Turquie que pourrait poursuivre sa carrière l’ancien joueur du Spartak Moscou, alors que ce lundi, Foot Mercato révèle qu’un accord entre l’OM et le club turc existe à hauteur d’une indemnité de transfert de 3,5M€.

Contrat de trois ans pour le défenseur à Trabzonspor