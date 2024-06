Transfert surprise, un Américain débarque au PSG pour 30M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG tentera de recruter un milieu de terrain pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait à Johnny Cardoso (22 ans), milieu de terrain du Bétis, très convoité sur le mercato. Et pour le recruter, le club sévillan réclame entre 25 et 30M€.

Le mercato du PSG n'a pas encore concrètement démarré puisque seul Matvey Safonov a signé pour 20M€, bonus compris. Mais évidemment, le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et cherchera notamment à se renforcer au milieu de terrain afin de dénicher le profil idéal pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Dans cette optique, les Parisiens ont fait de Joao Neves leur grande priorité, mais les exigences de Benfica, qui réclame 120M€ pour lâcher son milieu de terrain, poussent le PSG à étudier d'autres pistes.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG dans la course pour Johnny Cardoso

Et l'une d'entre elles mène à la Liga. En effet, selon les informations de Diario de Sevilla , le PSG est intéressé par Johnny Cardoso (22 ans). Le club de la capitale aurait même contacté l'entourage de l'international américain (13 sélections), tout comme la Juventus et l'AS Roma. Il faut dire que Johnny Cardoso a réalisé une très belle seconde partie de saison avec le Bétis, club qu'il a rejoint en janvier dernier en provenance de l'Internacional Porto Alegre pour 6M€.

Le Bétis réclame entre 25 et 30M€

D'autres clubs sont également intéressés à l'image du FC Barcelone, de l'Atlético de Madrid ou du Borussia Dortmund, mais pour le moment, seul Galatasaray aurait transmis une offre au Bétis pour Johnny Cardoso. Le club stambouliote aurait offert 18M€, hors bonus, pour le transfert de l'international américain. Une proposition refusée par les Sévillans qui attendent entre 25 et 30M€ pour lâcher leur milieu de terrain qui dispose pourtant d'une clause libératoire estimée à 80M€ dans son contrat qui court jusqu'en 2029.