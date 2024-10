OM : Transfert à 25M€, une légende intervient !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a beaucoup recruté pour se renforcer et oublier ce qu'il s'est passé la saison dernière. Le club a notamment dépensé 25M€ pour attirer Elye Wahi, jeune espoir au RC Lens. Mais l'avant-centre ne réussit pas un début de saison époustouflant, lui qui a vécu une arrivée mouvementée à Marseille. Didier Drogba est revenu sur sa propre expérience, dressant un parallèle.

Les dirigeants marseillais ont placé beaucoup d'espoir en Elye Wahi. Le jeune avant-centre a beaucoup de mal à surfer sur la même dynamique que ses coéquipiers. Buteur contre Montpellier la semaine dernière, il a en plus subi la loi des supporters en début de saison, qui n'ont pas hésité à lui signifier leur mécontentement. Lors de son passage à l'OM en 2003-2004, Didier Drogba avait réussi à se mettre le public dans la poche.

Drogba s'est remis en question

Avant de débarquer à Chelsea, Didier Drogba a joué à l'OM le temps d'une saison et a enchanté plus d'un supporter au Vélodrome. Pourtant ce n'était pas facile au début. « Moi, j’avais même hérité d’un surnom au départ : Drogbakayoko ! Soit tu te renfermes et tu te dis : ‘je vais partir’. Ou alors tu te dis : ‘il y a quelque chose que je ne fais pas bien’. Tu te remets en question, tu vas à l’entraînement et tu demandes à tes coéquipiers, à ton capitaine : ‘qu’est-ce que je dois faire pour me faire respecter par les supporters ?’ Et tu travailles pour ça » a-t-il confié dans L'Equipe du Soir vendredi.

Wahi enfin lancé ?

Buteur lors du tout premier match cette saison, Elye Wahi a eu beaucoup de mal à retrouver le chemin des filets depuis. Dimanche dernier, il a réussi à inscrire un nouveau but lors des toutes premières secondes du match. Il pourrait alors profiter de cet élan pour enfin se montrer efficace sur le terrain. Roberto De Zerbi continue de lui accorder une certaine confiance mais il faudra répondre présent.