OM : Surprise, Pablo Longoria reçoit un appel du pied

Alors que le départ de Pablo Longoria en fin de saison est régulièrement annoncé, son avenir fait grandement parler. Et vu d'Espagne, on ne s'opposerait pas à un retour du président de l'OM à Valence où il a laissé un excellent souvenir. Reste à savoir si ce souhait est partagé.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Pablo Longoria est l'un des sujets brûlants à l'OM. Il faut dire que le président marseillais est régulièrement annoncé sur le départ, et sa cote en Espagne n'a pas faibli. A tel point que le journaliste espagnole Eduardo Esteve verrait d'un bon œil son retour à Valence où il a officié en tant que directeur technique entre février 2018 et septembre 2019.

OM : Longoria dégoûté par Tudor et Sampaoli ? https://t.co/OAr9pEjE8k pic.twitter.com/r8XxIQBWBu — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Longoria a laissé un excellent souvenir en Espagne

« Il a du talent, c’est indéniable. Avec Mateu Alemany et Marcelino, ils ont conçu une équipe très compétitive qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions deux années de suite et à remporter la coupe du Roi » assure le journaliste de la Onda Cero auprès de La Provence , avant de poursuivre.

«J’aimerais bien le revoir un jour à Valence»