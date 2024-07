OM : Surprise, Longoria tacle le vestiaire en direct !

Axel Cornic

Questionné sur les changements en cours à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a avoué que ce mercato estival allait être agité, avec plusieurs renforts qui devraient encore arriver pour Roberto De Zerbi. Mais le président marseillais en également profité pour faire passage un message assez clair aux joueurs...

L’OM veut tourner la page après une saison chaotique. Entre résultats sportifs décevants, échecs cuisants et une succession d’entraineurs, le club phocéen n’a jamais pu travailler dans la sérénité et la continuité. Mais c’est terminé, puisque le président Pablo Longoria a présenté ce mardi son nouveau coach face à la presse.

EXCLU @le10sport : Brest tente le coup pour Moussa Diarra !



▶️ Confirmation des offensives de l'OM et de l'OGC Nice

▶️ Brest arrive dans le dossier

▶️ Le joueur a une préférence pour l'étrangerhttps://t.co/hcgi3UvzLy — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 9, 2024

« Ce public, stade, cette équipe à Marseille c'est quelque chose de singulier »

Il s’agit évidemment de Roberto De Zerbi, qui a signé un contrat de trois ans et qui semble être plus qu’heureux d’avoir accepté ce nouveau défi après avoir notamment travaillé en Italie, en Ukraine et en Angleterre. « J'ai eu de bons souvenirs du club quand j’ai joué contre l'OM avec Brighton. Ce public, stade, cette équipe à Marseille c'est quelque chose de singulier. J'espère que l'on fera du bon travail et que les gens m'apprécieront comme personne et comme entraîneur » a déclaré le tout nouvel entraineur de l’OM, qui a déjà dirigé ses premières séances au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus.

« La saison dernière, des comportements individuels et collectifs n'étaient pas bons »

Mais cette conférence de presse a également été l’occasion pour Pablo Longoria de faire passer un message assez clair aux vestiaire marseillais. « On veut changer beaucoup de choses en commençant par la mentalité et la discipline. Beaucoup de choses n'étaient pas appliquées au club la saison dernière » a expliqué le président de l’OM. « Après pour gagner, tu as besoin de très bons joueurs. La saison dernière, des comportements individuels et collectifs n'étaient pas bons mais je vais tourner la page pour le futur. Il faut regarder le passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs ».