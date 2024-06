OM : Surprise, le clan Gasset annonce déjà son retour ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Gasset sur un banc, c'est terminé ! Après son court passage à l'OM, le technicien âgé de 70 ans a pris une retraite bien méritée. Mais l'un de ses proches, Ghislain Printant, a laissé entendre que le coach pourrait replonger si une équipe fait appel à lui dans les prochains mois.

Sa sortie a été à l'image de son caractère : discret. Après une ultime victoire face au Havre lors de l'ultime journée du championnat (1-2), Jean-Louis Gasset a tiré sa révérence. Quelques jours plus tôt, il avait confirmé que le défi marseillais serait le dernier de sa longue carrière. « Que je reste dans le foot, qu’on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux est une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n’aurai rien à faire. Mais entraîneur, c’est terminé. Ma décision est définitive » avait-il confié. Mais selon son ancien adjoint, Ghislain Printant, l'ancien entraîneur de l'OM pourrait bien replonger.

L’OM choisit De Zerbi, voilà la réaction du clan Conceiçao https://t.co/W6whMCqLvc pic.twitter.com/PhoaQhu6hP — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Printant ouvre la porte à un retour de Gasset

Lors d'un entretien accordé à Corse-Matin , Printant a confirmé que Gasset, 70 ans, pourrait rester dans le football dans un rôle qui reste à définir. « Jean-Louis Gasset a annoncé sa volonté de raccrocher. Vendredi dernier, j’ai mangé avec lui, je pense tout de même qu’il a envie de rester dans le football. Un club inspiré pourrait faire appel à lui… » a déclaré le technicien.

« J’ai toujours la flamme »