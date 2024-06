PSG : Il dévoile toutes les coulisses de ce transfert à 20M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes, le PSG a déjà officialisé son premier transfert. Et c’est au poste de gardien que le club de la capitale a enregistré un renfort en la personne de Matvey Safonov. A 25 ans, le Russe débarque en provenance de Krasnodar, moyennant 20M€. Alors que ce transfert en a surpris plus d’un, voilà qu’on en sait plus sur l’opération Safovov.

Même si le PSG a déjà Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, Luis Enrique pourra compter sur un nouveau gardien la saison prochaine. Si ce poste ne semblait pas être une priorité à renforcer, le club de la capitale a tout de même déboursé près de 20M€ pour faire venir Matvey Safonov de Krasnodor. Ce vendredi soir, le PSG a ainsi officialisé l’arrivée du Russe. Avocat du sport, Yuri Zaitsev, qui a aidé Safonov dans ce transfert, a révélé certaines coulisses.



Mercato - PSG : La discussion exceptionnelle entre Guardiola et Mbappé https://t.co/limGSH2knF pic.twitter.com/rQntwuowdw — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« Un représentant du PSG est venu en Russie »

Pour Match TV , cet avocat en a notamment dit plus comment tout cela avait commencé entre le PSG, Krasnodar et Matvey Safonov. « Comment ça a commencé cette histoire ? L'histoire s'est développée comme suit : le PSG a contacté directement Krasnodar avec un intérêt pour Matvey. Je ne pense pas que ce serait juste pour moi de parler de calendrier, car il s'agit toujours d'une relation entre deux clubs, mais d'abord les clubs se sont parlés, puis un représentant du PSG est venu en Russie, où il a personnellement observé Matvey. Parallèlement, les premières négociations entre les clubs ont lieu. En outre, un représentant du club français a rencontré Matvey : ils ont discuté de la question de savoir si le footballeur était prêt à rejoindre le PSG, mais il est clair qu'aucune condition financière n'a encore été évoquée. Après la visite du représentant du PSG, les clubs se sont mis d'accord pendant un certain temps, puis des négociations personnelles ont commencé sur les termes du contrat », a expliqué Yuri Zaitsev.

« Tout s'est passé assez vite »