Mercato : Un «joueur fantastique» va échapper au PSG ?

Le PSG a officialisé son premier transfert de l'été avec Matvey Safonov, le gardien de but russe du FK Krasnodar. Mais le club de la capitale ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Michael Olise. Mais les Rouge-et-Bleu semblent plutôt mal embarqués dans le dossier de la pépite de Crystal Palace.

Les mois à venir promettent d’être agités du côté du PSG. Le club de la capitale aurait prévu de se montrer particulièrement actif sur le mercato, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs déjà bouclé leur premier transfert de l’été avec Matvey Safonov, gardien de but russe qui évoluait au FK Krasnodar.

Le PSG garde un oeil sur Michael Olise

Le PSG ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et voudrait aussi se renforcer en attaque. Dans cette optique, plusieurs noms ont été annoncés ces dernières semaines, dont celui de Michael Olise. Le profil de la pépite de Crystal Palace plairait au PSG. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 semble plutôt mal embarqué dans ce dossier.

Chelsea, Manchester United et Newcastle à l’affût