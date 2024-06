Mercato - PSG : Les raisons d'y croire pour ce transfert à 100M€

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a offert 90M€ à Francfort pour s’offrir les services de Randal Kolo Muani. Cet été, le club de la capitale pourrait encore faire mieux, puisqu’il souhaite mettre la main sur João Neves, estimé à plus de 100M€. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs de bonnes raisons de croire à la faisabilité de ce transfert.

Alors que le mercato estival n’a ouvert ses portes qu’il y a quelques jours, le PSG a déjà officialisé sa première recrue. Le club de la capitale a mis la main sur Matvey Safonov, qui arrive en provenance du FK Krasnodar, contre un chèque d’environ 20M€. Ce dernier viendra directement concurrencer Gianluigi Donnarumma.

João Neves est la priorité du PSG

Par la suite, il y a de grandes chances pour que les efforts du PSG soient orientés vers le recrutement du jeune João Neves. Ce dernier est la grande priorité de l’été parisien, d’après les informations de RMC Sport . Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le prix demandé par Benfica, à savoir 120M€, pourrait dissuader le club de la capitale.

Le PSG a des raisons d’y croire pour Neves