OM : Rabiot «n’aurait jamais signé», il se lâche sur son transfert

A 29 ans, Adrien Rabiot a fait un carrière inattendu cet été. Libre et contacté par les plus grands clubs européens, le Français s’est alors engagé avec l’OM, qui ne joue pas de Coupe d’Europe et en consentant à une grosse baisse de salaire. Alors que certains y ont vu là une signature par défaut de Rabiot, Miralem Pjanic, son ancien coéquipier à la Juventus, a lui assuré tout le contraire.

Atlético de Madrid, FC Barcelone, Milan AC, Manchester United… Adrien Rabiot était annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Libre, l’international français avait donc l’embarras du choix pour décider où poursuivre sa carrière. Malgré la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de toucher un gros salaire, Rabiot a choisi de poser ses valises à l’OM. Un choix qui en a étonné plus d’un cet été.

« La meilleure option cette saison, c’était l’OM »

Connaissant bien Adrien Rabiot pour avoir joué avec lui à la Juventus, Miralem Pjanic a évoqué sa signature à l’OM. Et pour lui, ce n’est en aucun cas un choix par défaut. « Adri a joué dans des grands clubs et il vient de signer dans un club ambitieux. Je peux vous assurer que s’il n’avait pas été convaincu par le projet, les paroles de Mehdi (Benatia), il n’aurait jamais signé à l’OM. Il aurait encore attendu et ça ne lui aurait pas fait peur. Quitte à patienter jusqu’au mercato de janvier pour choisir la meilleure option. Sauf que la meilleure option cette saison, c’était l’OM. Les discours de Mehdi, du président, du coach ont pesé dans la balance, c’est une évidence, mais une fois que tu rejoins un club comme l’OM, une ville comme Marseille, tu ne peux qu’être heureux de jouer dans un tel environnement, au-delà de la compétitivité de l’équipe », a-t-il assuré pour 1899 L’Hebdo.

« Il s’attendait peut-être à un mercato différent cet été, mais… »

Miralem Pjanic a également confié à propos d’Adrien Rabiot : « Surpris de la voir rejoindre Marseille ? Il s’attendait peut-être à un mercato différent cet été, mais on a tous remarqué que le marché a été très compliqué, le football, son économie, sont en train de changer… Et, en fin de compte, il signe dans un très grand club, avec un beau projet sportif. L’OM a fait beaucoup de changements ambitions cet été, déjà à travers le choix du coach. Longoria et Mehdi (Benatia) ont fait un énorme travail pour améliorer l’équipe, apporter du sang frais, de la qualité. Ça a été très ambitieux. Personne n’imaginait un instant au début de l’été qu’ils allaient ramener ce coach et ces joueurs. Après c’est à l’image de ce que doit être Marseille l’un des plus grands clubs de France avec Paris et Lyon. Avec toutes ces recrues, l’OM a vraiment frappé fort. Et cela n’a pas dû passer inaperçu aux yeux d’Adri ».