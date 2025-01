OM : Rabiot attend une star de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais libre après avoir résilié son contrat avec la Juventus, Paul Pogba peut s’engager avec le club qu’il souhaite, et Adrien Rabiot aimerait bien que ce soit avec l’OM. Le milieu de terrain a fait plusieurs appels du pied à son ancien coéquipier, à qui les portes de Marseille ne sont pas fermées, comme l’a déclaré Pablo Longoria.

Coéquipiers à la Juventus, Paul Pogba et Adrien Rabiot n’ont pas vraiment eu l’occasion d’évoluer ensemble. Le premier a été touché par plusieurs blessures à son retour à la Juventus à l’été 2022, avant d’être suspendu pour dopage. Une suspension de quatre ans réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport. Paul Pogba pourra reprendre la compétition à partir de mars 2025, mais pas sous les couleurs de la Vieille Dame, avec qui il a résilié son contrat.

L'OM se tourne vers un ancien de Ligue 1 pour renforcer son effectif ! Qui sera le prochain à revêtir le maillot phocéen ? 🤔

➡️ https://t.co/hwLPxE5vr5 pic.twitter.com/6wOfL6SlYh — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

« On l'invite grandement à venir jouer à l'OM »

Comme il l’avait déjà fait en conférence de presse, Adrien Rabiot a de nouveau exprimé son envie de voir Paul Pogba le rejoindre à l’OM après la victoire face à l’ASSE en championnat (0-2). « J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu », a-t-il déclaré au micro de DAZN. « On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir. »

L’OM ne ferme pas la porte à Pogba mais…

Dans l’After Foot sur RMC, Medhi Benatia avait répondu aux propos d’Adrien Rabiot : « Adri (Rabiot) en a parlé parce qu'on l'a interrogé là-dessus, il est bien éduqué donc il a répondu. Ils sont proches avec Paul. Ils ont un très beau rapport, ils ont gagné ensemble. Il a dit que c'était un top joueur. Ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, si on m'avait posé la question, j'aurais aussi mis en avant un coéquipier. » Pablo Longoria connait lui aussi Paul Pogba, à qui il ne « ferme pas la porte ». Toutefois, le président a de l’OM avait précisé en conférence de presse que « ce sont plutôt des spéculations et des rêves, plus qu’une réalité. » Reste à savoir si Paul Pogba finira par porter le maillot de l’OM, ou non.