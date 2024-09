OM : «Quelle honte !», Rabiot se fait dézinguer en direct !

Axel Cornic

Libre depuis son départ de la Juventus le 30 juin dernier, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en rejoignant l’Olympique de Marseille, où son salaire a été réduit de moitié et où il ne disputera aucune compétition européenne. Mais le plus gros point noir vient évidemment de son passé au Paris Saint-Germain, avec certains observateurs qui ne lui pardonnent pas.

Il y a seulement quelques semaines, peu de personnes auraient cru à une arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille. C’est pourtant ce qui s’est passé, puisque l’international français a décidé de poursuivre sa carrière à l’OM, alors que son nom était lié à des très gros clubs européens au cours du dernier mercato.

« Pour moi c’est du foutage de gueule la communication »

Ce mercredi, Adrien Rabiot a été présenté en conférence de presse et a notamment balayé d’un revers de main les critiques de ceux qui lui reprochent son passé au PSG. Mais sa version ne semble pas avoir convaincu Jérôme Rothen. « Quelle honte ! Je ne vais pas faire une Marquinhos, parce que je trouve qu’il a été très classe, il n’a rien dit. Pour moi c’est du foutage de gueule la communication. Il a menti à tout le monde pendant x années. Maintenant, il se refait une petite image à Marseille » a lancé l’ancien parisien, au micro de RMC Sport.

« Il disait qu’il était grand supporter du PSG, que jamais il ne mettrait le maillot de l’OM »

« Bien sûr, vaut mieux dire du bien sur l’ambiance du Vélodrome qui t’a insulté, qui t’a fracassé avant, à juste titre parce qu’il a joué au PSG. Et aujourd’hui c’est le plus beau club au monde, le plus beau club de France, il a toujours rêvé de porter le maillot de Marseille » a poursuivi Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme. « Il a dit qu’il était fan de l’OM plus jeune ? Ce qui est fou c’est qu’il ne l’a jamais dit ça quand il était au PSG. Par contre, il disait qu’il était grand supporter du PSG, que jamais il ne mettrait le maillot de l’OM. Jamais de la vie, il ne pourra pas. Que son club, sa ville, c’était Paris. Que le Parc des Princes, c’était le meilleur stade au monde. Et aujourd’hui, ça s’est transformé ».