OM : Payet a halluciné après son départ

Poussé vers la sortie l’été dernier alors qu’il lui restait un an de contrat, Dimitri Payet a mis un terme à son aventure à l’OM. À 36 ans, le Réunionnais a décidé de se lancer un nouveau défi en prenant la direction du Brésil, où il s’est engagé avec Vasco de Gama. Il avait alors été accueilli comme une véritable star, ce à quoi il ne s’attendait pas.

Cela fait maintenant cinq mois que Dimitri Payet a quitté l’OM. Après une année compliquée sous les ordres d’Igor Tudor qui l’utilisait peu, l’ancien joueur de l’ASSE et du LOSC a dû quitter le club marseillais contre son gré. Son contrat arrivait à son terme en juin 2024, mais Pablo Longoria et l’OM ont décidé d’avancer l’échéance d’une année.

«Voilà pourquoi les larmes ont coulé»

Un moment difficile à vivre pour Dimitri Payet, très ému en conférence de presse lors de l’annonce de son départ. « Ah bah c’était pas ému là c’était… C’est sorti, je voulais éviter mais… Généralement quand on est amoureux et que la séparation est brutale, et bah ça fait mal donc… Voilà pourquoi les larmes ont coulé », a confié Dimitri Payet, dans un entretien accordé à Téléfoot .

«C’est la première fois qu’on me donne de l’amour sans avoir fait quelque chose pour l’obtenir»