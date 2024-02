OM : Longoria fait déjà une grande annonce pour le mercato

Hugo Chirossel

Cet hiver, l’OM a été l’un des clubs français les plus impactés par la CAN, avec pas moins de huit joueurs qui y ont participé. Pour Pablo Longoria, c’est aux dirigeants de trouver une solution, en collaboration avec la Ligue 1. Le président marseillais compte en tout cas continuer à recruter des joueurs africains, car il estime que cela fait partie de l’ADN de son club.

Comme souvent, le championnat de France a été le plus impacté par la Coupe d’Afrique des Nations. 61 joueurs de Ligue 1 sont partis participer à la CAN cet hiver, un problème qui doit être réglé par les dirigeants des clubs français pour le président de l’OM, Pablo Longoria.

« C’est surtout à nous, dirigeants du football français, de trouver une solution avec le championnat »

« La CAN, je crois qu’on doit la respecter. C’est surtout à nous, dirigeants du football français, de trouver une solution avec le championnat, parce que le championnat français c’est le championnat le plus impacté par la Coupe d’Afrique. Ça veut dire que finalement, c’est à nous comme dirigeants de trouver une solution et pas de mettre des responsabilités aux autres. Il y a quelque chose d’important, qui pour moi est le respect de la compétition. Je ne souhaitais jamais que mes joueurs sortent, tout le contraire. On a cherché à regarder tous les matchs, ne pas perturber la présence des joueurs parce qu’on considère que participer à cette compétition c’est une expérience de vie, avoir des expériences compétitives complètement différentes. C’est quelque chose aussi d'important dans le parcours footballistique et de vie des différents joueurs », a déclaré Pablo Longoria, dans un entretien accordé à Canal+ Afrique .

« À l'Olympique de Marseille on continuera à recruter des joueurs africains »