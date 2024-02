Départ de Mbappé : Le PSG et le Qatar lâchent une réponse fracassante

Thibault Morlain

Ce mardi soir, il y aura du beau monde autour d'Emmanuel Macron à l'occasion d'un dîner organisé à l'Elysée. En effet, le président de la République va notamment recevoir Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ou encore... l'Emir du Qatar. Certains y ont vu alors là la dernière occasion du PSG pour convaincre Mbappé de prolonger. Il n'en serait finalement rien. Explications.

Comme en 2022, pourrait-on assister à un énorme retournement de situation et finalement une prolongation de Kylian Mbappé au PSG ? Tandis que l'international français aurait d'ores et déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, le dîner organisé ce mardi autour d'Emmanuel Macron où on retrouvera Kylian Mbappé, le président du PSG ainsi que l'Emir du Qatar fait dire à certains qu'une ultime tentative pourrait être tentée pour retenir l'international français.

Pas d'offre de dernière minute du PSG

Les espoirs de certains de voir Kylian Mbappé rester au PSG ont vite été enterrés. En effet, le dîner de ce mardi soir à l'Elysée n'aura pour but de prolonger le numéro 7 parisien. Sur X , Abdellah Boulma révèle : « Des sources gouvernementales et du PSG affirment qu'il est tout à fait absurde que l'émir du Qatar vienne à Paris pour faire une nouvelle offre pour Mbappé ».

Le Qatar acte le départ de Mbappé