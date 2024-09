OM : Le transfert polémique ne passe pas !

Jean de Teyssière

À l’OM, le mercato a une nouvelle fois été très agité. Une star déchue du football a rejoint le club phocéen : Mason Greenwood. Accusé de viols et violences conjugales envers sa compagne, son arrivée avait créé la polémique, notamment chez les associations de luttes contre les violences conjugales. L’un des directeurs de ces associations est d’ailleurs toujours aussi choqué de voir Greenwood porter le maillot de l’OM.

Mason Greenwood est arrivé à l’OM cet été dans un climat de tension. Mais pour l’international anglais, tout ça semble lui glisser sur les épaules, lui qui a déjà marqué cinq buts en championnat en trois rencontres…

Greenwood, un cas qui désunit

Il y a ceux qui différencient l’homme du footballeur et ceux qui n’y arrivent pas. Mason Greenwood dispose d’un talent au-dessus de la moyenne, c’est certain, mais c’est son passé judiciaire qui prend régulièrement le dessus. Le 30 janvier 2022, Mason Greenwood est accusé de tentative de viol et violences conjugales sur sa femme, qui publie des photos d’elles ensanglantée et couverte de bleus. Les poursuites ont depuis été abandonnées.

«La posture est indéfendable»

Eric Florentino, directeur adjoint de Solidarité Femmes 13 et abonné au Vélodrome depuis plusieurs dizaines d’années, explique dans le Canal Football Club que : « Ça me mets un peu dans une relation schizophrénique. Ce monsieur est un très bon joueur de football, incontestablement, mais j’ai passé l’âge d’idolâtrer des joueurs, ce qui m’apporte c’est la posture du club. Et de mon point de vue, la posture est indéfendable. »