OM : Le scoop à l'origine du gros coup du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM devait se trouver un nouvel entraîneur. Après avoir pensé à Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, le club phocéen a réalisé un coup XXL en obtenant la signature de Roberto De Zerbi. Alors qu'on annonçait l'Italien chez les plus grandes écuries européennes, le voilà aujourd'hui à l'OM. Pablo Longoria a d'ailleurs dévoilé les dessous de ce gros coup.

Annoncé au FC Barcelone, Manchester United ou au Bayern Munich, Roberto De Zerbi est aujourd'hui à l'OM. Après avoir quitté Brighton, l'Italien s'est engagé pour 3 saisons avec le club phocéen. Un coup XXL de la part de Pablo Longoria et Mehdi Benatia que personne n'avait vu venir et pensait réalisable. Mais De Zerbi est donc bel et bien l'entraîneur de l'OM et on en sait désormais un peu plus sur comment cela a-t-il pu être possible...

L’OM a signé pour un coup historique sous l’ère McCourt ! https://t.co/5cr6V15nYL pic.twitter.com/GRd7sNI0LN — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop »

Ce mercredi, pour L'Equipe, Pablo Longoria a dévoilé comment Roberto De Zerbi est arrivé à s'engager avec l'OM cet été. Tout est alors parti d'un scoop reçu par le président olympien : « C'est un travail collectif, je ne m'attribue pas tous les mérites. Plusieurs personnes ont contribué à la venue de Roberto, que ce soit Medhi (Benatia), Giovanni Rossi, que je connaissais depuis longtemps et qui m'a donné la possibilité de devenir responsable scouting à Sassuolo. Tout part d'un rêve impossible, en fait. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop, une semaine avant que cela ne sorte dans la presse : "Ne dis rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton." »

« Pourquoi ne pas tenter ? »

« On en parle avec Medhi et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter ? Pendant plusieurs semaines, sans avoir beaucoup de chances d'y arriver, nous continuons de maintenir le contact, patiemment. Et puis, un jour, il a commencé lui aussi à se positionner à l'OM. (...) C'est un entraîneur qui a tellement de potentiel, qui a un tel niveau, qu'il fallait trouver un projet ad hoc avec un alignement total entre tout le monde, du propriétaire à tous les dirigeants. Ce que Roberto nous a demandé, justement, c'est cet alignement. Il n'a pas exigé que tout soit fait pour lui, non. Il voulait même expliquer son projet, sa vision, à Frank », a poursuivi Roberto De Zerbi.