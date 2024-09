OM : La mauvaise idée de Roberto De Zerbi pour le mercato

Axel Cornic

En toute fin du mercato estival, Roberto De Zerbi aurait réclamé le transfert d’Ismaël Bennacer, qui est finalement resté à l’AC Milan. Tout serait remis au mois de janvier, avec le coach de l’Olympique de Marseille qui aurait demandé au joueur de l’attendre… mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Il reste encore du temps avant le début du mercato hivernal, mais un nom circule déjà à Marseille. Il s’agit de celui d’Ismaël Bennacer, que Roberto De Zerbi souhaiterait avoir sous ses ordres à l’OM et également suivi par l’Atlético de Madrid cet été. Mais sa situation a récemment rencontré un obstacle qui remet en doute son avenir à court terme.

De Zerbi veut Bennacer à l’OM

Le milieu de terrain de 26 ans s’est en effet blessé lors d’un entraînement avec la sélection algérienne, avec une déchirure au mollet qui devrait le tenir éloigné des terrains entre deux et trois mois. Un coup dur pour le joueur, mais surtout pour son club de l’AC Milan, qui se retrouve quelque peu démuni dans l’entrejeu maintenant. En Italie, on a notamment parlé d’une possible arrivée d’Adrien Rabiot pour le remplacer, mais cette piste semble avoir été définitivement écartée.

Un gros problèmes avec les blessures ?

Cette blessure n’a pas manqué d’agacer au sein du club milanais, mais elle a surtout fait ressortir un véritable problème avec Ismaël Bennacer : sa fragilité. Calciomercato.com fait remarquer que depuis décembre 2020 le joueur de 26 ans enchaîne les blessure et a été absent au total 400 jours pour des blessures, ratant donc 65 matchs entre club et sélection nationale. Il a notamment des problèmes au genou récurrents depuis son opération en 2023, ce qui pourrait bien inquiéter du côté de l’OM.