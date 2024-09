Mercato : Pour le prochain transfert de l'OM, ce sera 50M€ !

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Ismaël Bennacer aurait pu débarquer à l’Olympique de Marseille à la toute fin du mercato estival. Cela ne s’est pas fait, mais en Italie on assure que ce n’est que partie remise, avec l’international algérien qui serait l’un des grands objectifs du marché des transferts hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

L’OM lui a offert plus d’une dizaine de recrues, mais Roberto De Zerbi aurait aimé plus. Au moins un joueur en plus, puisque l’Italien aurait réclamé le transfert d’Ismaël Bennacer, vraisemblablement pas dans les plans de Paulo Fonseca à l’AC Milan. Finalement, le milieu de terrain qui était également suivi par l’Atlético de Madrid n’a pas posé ses valises à Marseille.

Bennacer à l’OM cet hiver ?

Cela pourrait arriver dans les prochains mois, puisque plusieurs médias en France comme en Italie assurent que De Zerbi aurait déjà coché son nom pour janvier. Il Corriere dello Sport nous a notamment appris que le coach de l’OM aurait personnellement appelé Bennacer, pour lui demander de l’attendre cet hiver.

Une clause à 50M€

Pour recruter le milieu, il va toutefois falloir y mettre le prix ! Ces derniers jours des montants entre 20 et 30M€ étaient évoqués pour Ismaël Bennacer, mais 90min nous rappelle qu’il existe une clause de départ dans son contrat avec l’AC Milan et elle s’élèverait à 50M€. Une dépense incroyable pour l’OM, avec le milieu qui deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire du club loin devant Vitinha et ses 32M€.